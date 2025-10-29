Mondiali 2025, arriva una grande piattaforma per vedere le partite. La novità sconvolge tutti quanti! - Calcio News 24

Mondiali 2025, arriva una nuova grande piattaforma tra FIFA e DAZN. Ecco la situazione attuale

La FIFA ha annunciato una svolta significativa per il mondo del calcio: in collaborazione con DAZN, è in arrivo una nuova piattaforma globale che promette di ridefinire il modo in cui i tifosi vivono i grandi eventi internazionali, compresi i Mondiali. L’annuncio ufficiale indica il 2026 come anno d’esordio della nuova “home” del calcio mondiale.

La piattaforma gestita da FIFA e DAZN sarà un vero e proprio hub per gli appassionati: contenuti in diretta e on demand, highlights, dietro le quinte delle competizioni più importanti e accesso ai campionati nazionali maschili e femminili in più di cento federazioni. Per quanto riguarda i Mondiali, questa novità rappresenta un ulteriore salto in avanti: non solo una copertura più estesa, ma anche strumenti interattivi e multicanale per collegare l’evento a livello globale.

La strategia della FIFA è chiara: capitalizzare il potere e l’attrattiva dei Mondiali ed espandere il proprio impatto digitale attraverso una piattaforma che unisce contenuti premium e accessibilità globale. La partnership con DAZN ha già mostrato risultati positivi nel contesto della Coppa del Mondo per club. Con questo nuovo progetto, la FIFA e DAZN puntano a offrire un servizio multicanale in più lingue e un palinsesto ricco di documentari, interviste, analisi settimanali e contenuti esclusivi.

Sul fronte dei Mondiali, la novità della piattaforma assume un’importanza strategica: ampliare la copertura digitale del torneo significa coinvolgere un pubblico ancora più vasto, generare nuove opportunità di sponsorizzazione e offrire agli utenti esperienze più immersive. In questo senso, la FIFA sta guardando al 2026 non solo come un anno di lancio, ma come un punto di svolta per la diffusione globale dei Mondiali e di tutto il calcio internazionale.

La piattaforma sarà accessibile gratuitamente a livello globale, con opzioni premium a pagamento: accesso in tempo reale a eventi, statistiche avanzate, community online e contenuti creati da influencer del calcio e universi sportivi correlati. Questo modello consentirà alla FIFA di rafforzare il brand Mondiali e di migliorare l’esperienza degli utenti in un’epoca in cui la fruizione digitale è centrale.

In sintesi, con questa iniziativa la FIFA conferma di voler guidare l’evoluzione mediatica del calcio, e i Mondiali saranno al centro di questa impresa. Il lancio della piattaforma nel 2026 può segnare l’inizio di una nuova era per la visibilità globale del torneo e per il modo in cui i tifosi vivono il calcio nel mondo.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A