Lorenzo Montipò, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «È un peccato aver subito così tanto gol, l’importante per me è vincere. Se avviene con zero gol subiti è la cosa migliore per me e tutta la squadra ma l’importante è vincere».