Monza, Berlusconi: «Ibra un amico, Leao può fare anche l'attaccante. Baresi? Il migliore e Maldini...»

Silvio Berlusconi, presidente del Monza ed ex Milan, ha parlato a Sky Sport riguardo alla sfida del weekend tra parole sui singoli del passato e del presente. Le sue dichiarazioni:

«Oltre a essere un campione è un amico, vada avanti finché il corpo glielo consentirà. Leao mi piace tanto e mi sta simpatico, per me può fare anche il centravanti. A Maldini voglio bene, come a Gullit che insieme a Van Basten ha scritto pagine meravigliose. Baresi il più grande di tutti, il miglior a confrontarsi con me, con i compagni e anche con gli avversari».