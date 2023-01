Monza-Brekalo, altri due club italiani provano a inserirsi: le ultime

Sembrava tutto fatto tra il Monza e Brekalo, ma ora due squadre italiane potrebbero inserirsi anche se la situazione è ancora in mano ai brianzoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per lasciare la Germania serve un conguaglio economico per liberare il trequartista ora visto il contratto in scadenza a giugno. Un milione le richieste che unite alle commissioni potrebbero arrivare a 3. Galliani tentenna ed ecco che Fiorentina e Bologna potrebbero inserirsi.