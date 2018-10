Monza, Brocchi si presenta: «Non sono il cocco di Berlusconi»

Oggi è iniziata ufficialmente l’avventura di Cristian Brocchi sulla panchina del Monza: «Vogliamo riportare il club dove merita».

È stata una giornata importante quella di oggi in casa Monza: Cristian Brocchi si è infatti insediato ufficialmente come nuovo allenatore della squadra brianzola dopo l’esonero di Marco Zaffaroni. L’ex centrocampista è stato presentato in conferenza stampa e ha confermato che le ambizioni della dirigenza sono molto alte. «Ieri mi ha telefonato il presidente Berlusconi – ha rivelato – e mi ha detto che è molto contento di tornare a lavorare insieme. Io non sono il suo cocco, bisognerebbe parlare dei meriti, evidentemente la sua stima e la sua considerazione me la solo guadagnata».

«Il campionato di Serie C è molto difficile, – ha sottolineato intervenendo successivamente ai microfoni di “Sky Sport24” – diverso dalla A e dalla B, con dei playoff molto lunghi. Ma le nostre ambizioni sono molto grandi. Vincere non è mai facile ma vogliamo riportare questa squadra dove merita. Sicuramente in altre categorie». Il primo compito di Brocchi sarà quello di spezzare il sortilegio che finora ha visto i biancorossi mai vincenti da quando il club è stato rilevato dalla nuova proprietà. «Il fatto che ci sia una dirigenza così forte ha creato delle aspettative alte, – ha dichiarato il tecnico quarantaduenne – che forse vanno oltre il valore che la squadra ha oggi. Anche da giovane ero ambizioso, ora voglio ripercorrere da allenatore quello che ho fatto da calciatore».

Il pensiero di Brocchi va quindi al suo Milan, reduce dalla brutta sconfitta nel derby contro l’Inter. «Gattuso saprà ripartire grazie alla sua forza e al suo grande lavoro. – ha assicurato l’ex centrocampista rossonero – Avere dei milanisti in società lo aiuterà. La delusione post derby si supera con coscienza. Gli allenatori migliori sono quelli che sanno motivare i giocatori sia nelle sconfitte che nelle vittorie». Infine un consiglio a Gianluigi Donnarumma, che con un’uscita avventata e fuori tempo ha propiziato il gol vittoria di Icardi nella stracittadina milanese: «Gigio sembra già un veterano, ma è molto giovane. – ha detto Brocchi – L’importante in questi casi è saper reagire, e lui ha già dimostrato di saperlo fare».

UFFICIALE – MONZA, BROCCHI È IL NUOVO ALLENATORE