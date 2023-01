Monza, Caprari torna al gol: «Mi mancava tanto»

Gianluca Caprari, attaccante del Monza, ha parlato al termine della sfida vinta contro la Cremonese grazie ad una sua doppietta

PAROLE – «Era importante vincere qui, vuol dire tanto. Stacchiamo un’altra concorrente, nel finale abbiamo rischiato però di pareggiarla. Sono contento, il gol mi mancava tanto. Quando vieni in una squadra nuova, ti devi adattare. Questi gol ci volevano e spero che possano dare slancio nel campionato. Se ci divertiamo con Palladino? Ultimamente ancora di più, mentre all’inizio non è stato facile. Ha dato una sistemata, siamo squadra in tutti i sensi e ci divertiamo».