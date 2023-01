Monza, contro la Juventus tornerà in campo Sensi

Stefano Sensi tornerà in campo con la maglia del Monza nel match di Coppa Italia contro la Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Monza è pronto a riabbracciare Stefano Sensi. Il centrocampista, arrivato in prestito dall’Inter, potrebbe infatti tornare in campo negli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus.

Un recupero importante per la squadra di Raffale Palladino che nel frattempo ritrova anche Nicolò Rovella. Due recuperi molto importanti per il centrocampo brianzolo in vista della lotta salvezza.