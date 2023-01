Monza, Galliani: «Sul mercato un solo rinforzo. Braida? Ve lo racconto»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Cremonese

Adriano Galliani ha parlato a Dazn prima di Cremonese-Monza.

BRAIDA – «Da giocatore lo incontrai per la prima volta in un Varese-Monza del 69/70: la vincente sarebbe andata in Serie A e vinse il Varese 2-1 con anche un gol di Ariedo. Appena sono diventato dirigente del Monza lo prendemmo dal Palermo nel 1975 e vincemmo il campionato di Serie B».

MERCATO – «Abbiamo 21 giocatori, ci sarà al massimo un solo innesto».