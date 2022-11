Monza, i convocati di Palladino per la sfida alla Salernitana

Raffaele Palladino ha comunicato la lista dei convocati per la sfida delicata del Monza di domani, in cui ospiterà la Salernitana. In difesa ancora out Pablo Marì, mentre in attacco torna Dany Mota Carvalho. Di seguito le scelte di Palladino.

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Donati, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, Pessina, Bondo, Vignato, Ciurria

Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D’Alessandro.