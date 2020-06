Monza in Serie B: ecco il video celebrativo del club – VIDEO

Il Monza è tornato in Serie B dopo 19 anni dall’ultima volta: il club brianzolo ha voluto celebrare così la promozione

Oggi il consiglio federale ha approvato la delibera della promozione in serie B avanzata dalla Lega Serie C per il Monza e per le altre due prime in classifica dei tre gironi: Vicenza e Reggina.