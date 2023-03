Monza, Sensi: «Rammarico per l'occasione finale, ma il pareggio...»

Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato dopo il pareggio dei brianzoli in casa del Verona: le sue dichiarazioni

Stefano Sensi, centrocampista del Monza, ha parlato a Dazn dopo il pareggio di Verona.

LE PAROLE – «Penso che questo sia un punto importante, non è mai semplice venire qui a giocare. Abbiamo giocato con intelligenza, c’è rammarico per l’occasione di Pessina nel finale, ma in ogni caso è stata una gara molto equilibrata».