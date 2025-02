Moratti svela: «Messi era vicino all’Inter così come Francesco Totti. Poi è accaduta quella cosa che ha fatto saltare tutto»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in occasione del 30° anniversario dalla sua acquisizione del club, ha voluto rivelare qualche retroscena di mercato

In occasione del 30° anniversario di quando diventò presidente dell’Inter, ovvero il 18 febbraio del 1995, Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Raccontando anche qualche retroscena di calciomercato.

IL TENTATIVO PER MESSI – «Lo seguivamo al Mondiale under 18. Stavamo per comprarlo, ma saputo quello che il Barcellona stava facendo per i suoi problemi di salute, lasciai perdere. Giuro»

TOTTI – «L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti… Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo… Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti».