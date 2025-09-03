Moratti, migliorano le condizioni di salute dell’ex presidente dell’Inter. Le ultimissime sull’ex numero uno dei nerazzurri

Le condizioni di salute di Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter e figura chiave nei successi nerazzurri degli ultimi decenni, stanno registrando segnali incoraggianti. Moratti, 80 anni, è stato ricoverato lo scorso 27 agosto 2025 all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Dopo giorni di terapia intensiva e intubazione, l’ex dirigente ha lasciato il reparto critico, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il quadro clinico di Moratti sta migliorando in maniera progressiva. Dopo una fase di stabilizzazione, i medici hanno ritenuto possibile il trasferimento in un reparto a minore intensità di cure, segnale che la situazione è sotto controllo. I familiari, che lo hanno assistito costantemente durante il ricovero, hanno potuto parlare con lui negli ultimi giorni, confermando i progressi.

Nonostante il miglioramento, l’ex presidente rimane sotto stretta osservazione. I medici si dichiarano cautamente ottimisti, sottolineando che il percorso di guarigione richiederà ancora tempo e monitoraggio. La famiglia Moratti, da sempre molto riservata, ha espresso fiducia in una completa ripresa.

Moratti è ricordato dai tifosi nerazzurri come l’uomo che ha riportato l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo, culminando con il Triplete del 2010 sotto la guida di José Mourinho, allenatore portoghese noto per il suo carisma e le sue vittorie in diversi campionati europei. Durante la sua presidenza (1995-2013), il club ha conquistato cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia, una Champions League e un Mondiale per club.

La notizia del miglioramento ha suscitato grande sollievo tra amici, tifosi e personalità del mondo sportivo. Numerosi messaggi di affetto sono giunti sui social e attraverso i media, a testimonianza dell’enorme stima di cui Moratti gode non solo nell’ambiente calcistico, ma anche nella società civile.

Il proseguimento del recupero sarà seguito con attenzione nei prossimi giorni, ma il segnale positivo della sua uscita dalla terapia intensiva ha già sollevato il morale di chi gli è vicino. I tifosi dell’Inter e il mondo del calcio sperano di rivedere presto Massimo Moratti in buona salute.