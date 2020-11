Morte Maradona: l’ex ct Bilardo ancora non lo sa. Ecco perchè

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha fatto in pochi minuti il giro del mondo. Ma l’ex ct argentino Bilardo ancora non lo sa

La notizia della morte di Maradona non è arrivata all’ex ct dell’Argentina campione del mondo 1986 Bilardo. Bilardo è affetto da una sindrome neurodegenerativa (Hakim-Adams). Ecco le parole del figlio, Jorge, riportate da Gazzetta.it.

«Abbiamo subito spento la tv, dicendogli che il cavo era tagliato. Non so se e quando glielo diremo. Non deve diventare cattivo, ecco perché lo isoliamo da questo tipo di situazioni. Quando cambiamo canale, inoltre, stiamo molto attenti».