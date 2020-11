Morte Maradona, il cordoglio del mondo del calcio LIVE: le reazioni social

A 60 anni si è spento Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio è in lutto e suoi social sono tanti i messaggi di cordoglio

A seguito di un attacco cardiorespiratorio, si è spento a 60 anni Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio è in lutto per aver perso uno degli interpreti che hanno scritto la storia del “pallone” e dello sport in generale. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, per ricordare una leggenda mondiale.

Elegí esta foto porque refleja la felicidad que sentí el día que compartí una cancha de fútbol con vos! Gracias por el fútbol! Gracias por todo lo que nos diste…

Que descanses en paz, Diego!

Riposa in pace e grazie di tutto, immenso Diego! 🙏🏻 pic.twitter.com/4iBpzJvHa4 — Javier Zanetti (@javierzanetti) November 25, 2020

Per sempre nella storia del calcio.

Riposa in pace, Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/xEtNVhLBe9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 25, 2020

Riposa in pace, infinito Campione. Un onore aver battagliato tante volte sul campo, il tuo regno.#HVFC #Maradona pic.twitter.com/7XPThCdp7T — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) November 25, 2020

Une légende du football nous a quittés. 🙌 ⚫️ RIP Diego Armando #Maradona pic.twitter.com/WqikIJFpV3 — Olympique Lyonnais (@OL) November 25, 2020

𝐼𝑙 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖. Ciao, Diego #Maradona. pic.twitter.com/nvWxQhJaes — U.C. Sampdoria (@sampdoria) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Gracias por todo Diego, que descanses en paz 🙏🏼 💔 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/oNnjqTvdeI — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 25, 2020

Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina 👉🏻 https://t.co/4xHgcVyJl6 El Pibe de Oro aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso. Campione del Mondo con la maglia dell’Argentina nel 1986, in Italia ha vinto due scudetti con il Napoli pic.twitter.com/4xFUq0ilQb — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) November 25, 2020

Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre #Maradona Ciao Diego RIP pic.twitter.com/U61pv6QRih — Franco Baresi (@FBaresi) November 25, 2020

Oggi non piange soltanto il mondo dello sport.

Ricorderemo per sempre la tua genialità, le tue giocate e i gol che hanno fatto sognare tutti quanti!#RIP #diegomaradona 😪 pic.twitter.com/F64mKsrzMV — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 25, 2020

Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina 🇦🇷 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020

“Se stessi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci" – Diego Armando Maradona

.

Buon viaggio Diego! #RIP#ADP10 https://t.co/mT0R2JI4eE — Alessandro Del Piero 🄰🄳🄿⑩ (@delpieroale) November 25, 2020