Morte Papa Francesco, rinviata la giornata di Serie A: il comunicato della Lega

La Serie A ha deciso di rinviare le partite di oggi dopo la notizia della morte di Papa Bergoglio: le partite saranno recuperate a data da destinarsi

In seguito alla morte di Papa Francesco avvenuta questa mattina, la Lega Serie A ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle partite previste oggi nei campionati di Serie A Enilive e Primavera 1, in segno di rispetto per la scomparsa del Santo Padre.

Le gare interessate dal rinvio sono: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus per la Serie A Enilive; Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino per il campionato Primavera 1. Di seguito il comunicato della Lega.

«RINVIO GARE SERIE A ENILIVE E PRIMAVERA 1

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.

Di seguito le gare rinviate:

SERIE A ENILIVE:

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

PRIMAVERA 1:

Roma-Udinese

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Torino»