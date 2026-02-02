Morto Nicolas Giani: dramma nel mondo del calcio, si è spento a 39 anni lo storico capitano della Spal

Morto Nicolas Giani: lutto nel mondo del calcio, è scomparso a 39 anni lo storico capitano della Spal

Un giorno di profondo dolore per il calcio italiano e, in particolare, per la città di Ferrara. Lunedì 2 febbraio, a soli 39 anni, si è spento a Desenzano del Garda Nicolas Giani. L’ex difensore, stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo, lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma in tutto l’ambiente biancazzurro di cui è stato bandiera e condottiero indimenticabile.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il capitano del “Miracolo SPAL”

Nato a Como nel 1986, Giani non è stato un giocatore qualunque per la SPAL. Arrivato a Ferrara nel 2014, divenne ben presto il leader carismatico e tecnico della squadra che scrisse una delle pagine più belle del calcio di provincia. Con la fascia al braccio e sotto la guida di Leonardo Semplici Giani fu il protagonista assoluto della “doppia scalata”. Guidò la difesa e lo spogliatoio nel trionfo in Lega Pro (2015-2016) e, l’anno successivo, nella straordinaria vittoria del campionato di Serie B (2016-2017), riportando la SPAL in Serie A dopo un digiuno durato 49 anni. Oltre 100 presenze e 8 gol pesanti, spesso decisivi, per un difensore che faceva della grinta e del senso della posizione le sue armi migliori.

Il legame eterno con i tifosi

Il rapporto con la piazza ferrarese era viscerale e reciproco. Solo poche settimane fa, il 18 gennaio, la Curva Ovest aveva esposto uno striscione di sostegno per il suo capitano in lotta contro la malattia. La risposta di Giani, riletta oggi, suona come un commovente abbraccio d’addio: “Vi ringrazio dal più profondo del mio cuore, sono parole, gesti e pensieri che mi riempiono di energia e positività”. Anche il club ha voluto ricordarlo con un messaggio struggente sui social: “Ciao Nicolas, Ferrara non ti dimenticherà mai”.

Una carriera esemplare

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Inter, Giani ha vissuto una carriera da professionista esemplare in giro per l’Italia. Ha vestito le maglie di Cremonese, Pro Patria e Vicenza (dove l’allenatore Angelo Gregucci lo reinventò con successo anche nel ruolo di terzino), oltre a quelle di Perugia e Spezia. Ha chiuso la carriera tra i dilettanti con Feralpisalò e Desenzano, mantenendo sempre intatta la sua professionalità. Nicolas Giani lascia la moglie Raluca e la figlia Bianca.