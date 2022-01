ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho: «Non gioco per il pari. Abraham-Zaniolo? C’è empatia». Le dichiarazioni del tecnico della Roma

José Mourinho a DAZN prima di Empoli-Roma.

BELLA GARA – «Vogliamo vincere entrambe, non siamo qui per giocare per il pareggio e non penso nemmeno loro. Entrambe cercheremo di vincere la partita, sarà un bello spettacolo per chi lo guarderà».

DIFESA A TRE – «Non spiego, se facciamo un buon risultato sarà una decisione giusta. Se sbagliamo sarà negativa. L’intenzione è quella di avere il controllo della partita e per questo è importante avere stabilità e una buona organizzazione».

ABRAHAM-ZANIOLO – «Anche due giorni fa hanno dimostrato empatia, hanno una buona interazione tra di loro».