Mourinho Roma, il retroscena: ha lasciato l’anello della Conference a Trigoria

Retroscena sull’addio di Mourinho alla Roma: ha lasciato nell’armadietto di Pellegrini l’anello regalatogli dalla squadra dopo la Conference

Il Messaggero torna a parlare dell’addio di Jose Mourinho alla Roma. Come riportato dal quotidiano capitolino, il tecnico, prima di andare via, avrebbe lasciato l’anello regalatogli dalla squadra a Trigoria dopo la vittoria della Conference League, più precisamente nell’armadietto del capitano Loreno Pellegrini. Una lettura polemica da parte del quotidiano, che spiega come lo Special One si sia sentito tradito dalla squadra, che dopo il suo esonero ha immediatamente avallato la scelta di Daniele De Rossi.

Proprio lo stesso De Rossi, prosegue Il Messaggero, ha iniziato a lavorare sulla testa e la solidità del gruppo, dopo i saliscendi umorali di Jose Mourinho. La cena di gruppo di pochi giorni fa a Ostia va proprio in questa direzione.