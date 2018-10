Mourinho vs giornalisti: conferenza stampa alle 8 del mattino, ma dura solo 3 minuti

Mourinho in conferenza è di poche parole: «Squadra in difficoltà per diversi motivi. Posso spiegarli? No»

José Mourinho ha dichiarato guerra ai media britannici. Dopo che quest’ultimi lo hanno pesantemente attaccato sulle pagine dei tabloid per gli scarsi risultati raggiunti dal suo Manchester in questo inizio di stagione, il tecnico portoghese ha convocato la conferenza stampa per le ore 8 del mattino. Una “levataccia” per i giornalisti che una volta arrivati al centro sportivo dei Red Devils hanno subito un’altro smacco: lo Special One ha risposto solo a sei domande e il tutto è durato appena tre minuti.

Per la precisione tre minuti e trentadue secondi. L’allenatore portoghese non era di molte parole e lo si è intuito immediatamente Dopo qualche battuta sui giocatori infortunati e non disponibili per la sfida contro il Newcastle di Benitez, ecco le domande più difficili: «I motivi per cui la squadra è in difficolta? Sono diversi. Posso dirveli? No». C’è anche il tempo di abbozzare una difesa minima sulla situazione della squadra: «Niente vittorie casalinghe. Tre partite, tre pareggi, non abbiamo assaggiato la sconfitta ma neanche assaporato la vittoria». E poi la domanda tanto attesa e temuta: «Esonero in caso di mancata vittoria? Lo accetto». Fine. Il Daily Mail si è pure divertito a contare le parole: 262 per rispondere a sei domande. Anche questo è un record Special.