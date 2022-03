Roma, Mourinho: «Felice dei miei giocatori. Ogni partita è decisiva per noi». Le parole del tecnico in conferenza stampa

Le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League tra Roma e Vitesse:

«Punto su tutti quelli che lavorano bene, tutti stanno avendo buone performance. Abbiamo fatto 5 cambi nell’ultima partita, questo perché la panchina è di qualità. Nei primi mesi dell’anno non era così, anche per gli infortuni, oggi abbiamo una rosa forte, con obiettivi chiari. Abbiamo due obiettivi, la Conference League e il campionato. Ogni partita è decisiva per noi, in questo momento sono contento dei miei giocatori e non ha senso parlare di turnover. Giocheremo sempre con una squadra forte»