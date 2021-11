Josè Mourinho ha parlato a fine gara ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua Roma contro il Genoa

Le parole di Mourinho alla conclusione di un Genoa-Roma positivo per i giallorossi

FELIX – «Gli avevo promesso di comprare scarpe che costano 800 Euro visto che gli piacevano ed è venuto ad abbracciarmi per ricordarmelo… Mi ha impressionato la sua freddezza davanti alla porta, è tecnicamente bravo nel calciare. Poi è fisico e umile, cosa non scontata alla sua età».

PARTITA – «Sempre dominio anche se è mancata un po’ di verticalità nel primo tempo. Dopo una serie di risultati difficili, si sentiva un po’di pressione».

EL SHAARAWY – «Ha fatto uno sforzo tremendo per adattarsi al ruolo ma è stato bravissimo così come Karsdorp. Felix poi ha dato un’altra marcia alla squadra».

ZANIOLO – «Questa rosa non è costruita per il modulo che stiamo utilizzando. Il discorso vale per lui così come per Carles Perez, El Shaarawy e altri. In questo sistema lui potrebbe giocare nei due attaccanti, ma era una partita in cui c’era poco spazio e ho pensato che Felix fosse più diretto e verticali. Mi ha colpito che tutti i giocatori in panchina hanno festeggiato, significa che anche Niccolò è giocatore di squadra e avrà possibilità di giocare nelle prossime partite».

MKHITARYAN – «Partita fantastica, ho avuto sensazione che potesse giocare in posizione diversa rispetto al solito con la sua qualità e la sua esperienza. Migliore in campo sicuramente».

SHEVCHENKO – «Mi ha regalato una bottiglia di vino prima della partita, abbiamo parlato tanto anche con Tassotti. Abbiamo buon feeling, mi dispiace per lui ma è il calcio. Lui è innamorato pazzo di questo mestiere, è entusiasta per questa sfida».