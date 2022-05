Mourinho esalta Mkhitaryan: «Ho bisogno di lui. Stagione fantastica»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk di Mkhitariyan: «ho bisogno di lui»

«Insieme abbiamo vinto tre titoli col Manchester United, purtroppo gli ultimi tre dei Red Devils. Dico purtroppo perché il club mi piace molto e gli auguro il meglio. Con lui quindi tutto è andato bene. Nella seconda stagione invece le cose sono andare in modo diverso. All’inizio la gente diceva che con me non avrebbe avuto nessuna possibilità, ma poi è stato dimostrato il contrario. Eravamo entrambi molto maturi e onesti l’uno con l’altro. Anche con Mino, che riposi in pace, la discussione è sempre andata bene. Quando parlo con i giocatori cerco di essere sempre molto onesto, alla Roma ho visto che avevo bisogno di uno come lui per il mio progetto, capisco la sua importanza per il gruppo e sta disputando una stagione fantastica».