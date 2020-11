Mourinho ironizza: «Sosta? Grandi emozioni, amichevoli superbe e sicurezza totale»

Josè Mourinho attraverso un post su Instagram ha ironizzato sulla soste per le Nazionali: queste le parole dello Special One

Josè Mourinho, si sa, non ha peli sulla lingua e attraverso Instagram ha voluto ironizzare sulla sosta per le Nazionali. Queste le parole dello Special One.

«Una fantastica settimana di calcio. Grandi emozioni nelle partite delle Nazionali, superbe amichevoli e totale sicurezza. Risultati dei test Covid che arrivano dopo la fine delle partite, sconosciuti che corrono in campo durante gli allenamenti e molto altro ancora. Dopo un’altra sessione di allenamento con soli 6 giocatori, ora è il momento di prendersi cura di me stesso».