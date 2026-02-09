Connect with us
Atalanta News

Moviola Atalanta Cremonese, l'episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A

Published

2 ore ago

on

By

Piccinini arbitro

Moviola Atalanta Cremonese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Cremonese, valido per la 24ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini .

La direzione di gara di Marco Piccinini nel primo tempo è stata ordinata e senza particolari tensioni. Corrette le decisioni sui falli di Krstovic (18’) e Baschirotto (30’), entrambi interventi imprudenti ma non da cartellino. Al 45’ l’Atalanta protesta per un contatto in area su Krstovic, ma l’arbitro lascia correre: dal racconto non emergono elementi chiari per un rigore. Nessun episodio da VAR nei primi 45 minuti.

Ripresa più intensa: cartellini e proteste

Il secondo tempo si apre con l’ammonizione inevitabile a Kolasinac (49’) per un intervento duro. Poco dopo viene segnalato un fallo di mano di Scalvini (54’), ma senza intervento VAR: probabilmente non punibile. Giuste anche le chiamate su Baschirotto (56’) e sul fuorigioco di Sanabria (65’). La gara diventa più fisica, ma Piccinini mantiene un metro coerente e controlla bene il ritmo.

Finale incandescente: VAR decisivo sul gol annullato

La parte più complessa arriva nel recupero. Al 90+1’ l’Atalanta trova il gol del possibile 3-0, ma l’azione viene immediatamente rivista: al 90+2’ Piccinini fa il gesto del VAR e al 90+4’ la rete viene annullata per fuorigioco. Decisione corretta e comunicata con chiarezza. Sul ribaltamento di fronte, la Cremonese accorcia con Thorsby (2-1), rete regolare che chiude il match. Nel complesso, arbitraggio positivo: uniforme nei contrasti e preciso nei momenti più delicati.

