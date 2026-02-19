Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Il giudizio dei quotidiani

La prestazione di Daniel Siebert, esperto fischietto tedesco, durante l’andata dei playoff di Champions League tra la compagine norvegese e l’Inter, ha scatenato un acceso dibattito sulle pagine dei quotidiani italiani. Al centro delle polemiche c’è la rete siglata da Francesco Pio Esposito, promettente centravanti della Beneamata, che ha generato valutazioni contrastanti tra gli opinionisti.

Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, che valuta il direttore di gara con un’insufficienza (5,5), l’episodio chiave avviene alla mezz’ora. Il lungo controllo del Var convalida il pareggio dei Nerazzurri, ma restano forti dubbi su un tocco col braccio del giovane attaccante mentre si gira per calciare. Pur avendo l’arto attaccato al corpo, il regolamento impone l’annullamento per l’immediatezza della rete. La moviola evidenzia anche la mancanza di due cartellini gialli.

Ben più severo il giudizio del Corriere dello Sport, che boccia l’arbitro con un pesantissimo 4,5. Il quotidiano definisce l’episodio da ritiro della tessera per il giudice di campo e per Christian Dingert, addetto al monitor. L’unico alibi sarebbe l’assenza di un’immagine chiara nel Vor che dimostri inequivocabilmente il tocco con l’avambraccio sinistro da parte del marcatore del Biscione. L’azione precedente di Carlos Augusto, possente esterno brasiliano, viene giudicata regolare per l’assenza di volontarietà. Regolari le marcature casalinghe: sull’1-0 l’attaccante viene rimesso in gioco da un intercetto, mentre sul 3-1 è il difensore sudamericano dei Campioni d’Italia a tenere in gioco tutti.

In controtendenza l’opinione di Tuttosport, che promuove il fischietto assegnandogli la sufficienza piena (6), elogiando la sua capacità di controllo e la fiducia riposta nella tecnologia.