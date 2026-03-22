Moviola Bologna Lazio: gli episodi dubbi del match diretto da Feliciani. Lente d’ingrandimento sul rigore assegnato e non solo!

Moviola Bologna Lazio: gli episodi dubbi del match diretto da Feliciani, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26

La Lazio espugna il Dall’Ara con un secco 2-0 firmato dalla doppietta del subentrato Kenneth Taylor (72′ e 82′). Una gara intensa e ricca di episodi chiave, gestita con polso fermo dall’arbitro Ermano Feliciani, chiamato a valutare diverse situazioni delicate.

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La Moviola: l’episodio del rigore e la gestione dei cartellini

Il momento cruciale per la direzione di gara arriva all’inizio del secondo tempo. Al 50′, il portiere biancoceleste Edoardo Motta esce in ritardo e stende un avversario in area: Feliciani non ha dubbi e assegna il calcio di rigore al Bologna. La decisione appare corretta e ineccepibile. Dal dischetto si presenta Riccardo Orsolini, ma Motta si riscatta immediatamente, intuendo l’angolino basso di sinistra e parando la conclusione (51′).

Sul fronte disciplinare, l’arbitro ha mantenuto il controllo del match senza estrarre troppi cartellini, sanzionando solo gli interventi più duri o le proteste eccessive:

66′: Ammonito Santiago Castro (Bologna) per una brutta entrata, giallo sacrosanto.

Ammonito (Bologna) per una brutta entrata, giallo sacrosanto. 67′: Cartellino giallo mostrato al tecnico rossoblù Vincenzo Italiano per proteste troppo accese.

Cartellino giallo mostrato al tecnico rossoblù per proteste troppo accese. 77′: Ammonito Kenneth Taylor (Lazio), autore della doppietta decisiva.

Ammonito (Lazio), autore della doppietta decisiva. 90+1′: Chiamata puntuale su un fallo in attacco di Nicolò Cambiaghi (Bologna), che protesta ma viene prontamente redarguito dall’arbitro.

Il tabellino e le sostituzioni

Nel primo tempo, la Lazio ha dovuto fronteggiare l’infortunio di Mario Gila, costretto a lasciare il campo al 26′ per far posto a Oliver Provstgaard. Il Bologna ha sfiorato il vantaggio al 22′ con un clamoroso incrocio dei pali colpito da Nikola Moro dalla distanza.

La svolta tattica arriva nella ripresa, quando Maurizio Sarri inserisce forze fresche. Dopo aver parato il rigore, la Lazio prende campo. L’ingresso di Boulaye Dia risulta decisivo: dai suoi piedi nascono le occasioni per Taylor, bravo a farsi trovare pronto al 72′ su una ribattuta e letale all’82’ in un uno contro uno con Federico Ravaglia, fissando il risultato finale sul definitivo 0-2.