Moviola Borussia Dortmund Inter: Kovacs convince i quotidiani, ma il Corriere dubita su Sucic. Il giudizio dei giornali sull’arbitro

La vittoria per 0-2 ottenuta dai Nerazzurri al Signal Iduna Park porta con sé non solo tre punti fondamentali per il cammino europeo, ma anche un’analisi arbitrale sostanzialmente positiva da parte della stampa sportiva italiana. La direzione di gara del romeno István Kovács è stata giudicata con voti più che sufficienti, sebbene non manchi qualche distinguo su un episodio specifico avvenuto nei minuti finali del match.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, che assegnano entrambi un 6.5 in pagella, l’arbitro ha saputo gestire la sfida con autorità e senza perdere mai la bussola. La “Rosea” sottolinea la correttezza delle decisioni chiave: giusto lasciar correre al 13’ sul contatto tra Marcus Thuram, potente attaccante francese, e il difensore tedesco Nico Schlotterbeck, così come ineccepibile è stata la gestione dei cartellini. Corretta l’ammonizione comminata a Manuel Akanji per un pestone ai danni dell’esterno algerino Ramy Bensebaini. Nessun dubbio nemmeno sull’episodio che ha sbloccato la gara: il fallo su Henrikh Mkhitaryan, esperto metronomo del centrocampo interista, era netto e ha giustamente portato alla punizione trasformata magistralmente da Federico Dimarco. Anche il check del VAR sul contatto nel finale tra il giovane talento Luka Sucic e Karim Adeyemi ha confermato la bontà della scelta di non fischiare rigore.

Leggermente diversa la lettura del Corriere dello Sport, che pur assegnando la sufficienza (voto 6), solleva un dubbio importante. Il quotidiano romano concorda sulla gestione generale e sulla solare evidenza del fallo commesso da Jobe Bellingham (fratello della stella del Real Madrid) su Mkhitaryan, ma punta la lente d’ingrandimento proprio sull’episodio finale in area della Beneamata. Secondo questa disamina, il contatto tra il ginocchio di Sucic e l’attaccante tedesco Adeyemi avrebbe potuto essere sanzionato con la massima punizione. Il mancato intervento del VAR per una On-Field Review lascia dunque qualche perplessità su una direzione che, per il resto, non ha mostrato sbavature evidenti in una partita giocata su ritmi corretti da entrambe le formazioni.

