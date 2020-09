L’episodio chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Cagliari Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In occasione del gol del vantaggio della Lazio firmato da Lazzari, c’è stato un silent check del VAR per la posizione di partenza di Marusic (autore dell’assist). Posizione regolare per il giocatore biancoceleste e gol convalidato.