Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani. Cosa è successo all’Unipol Domus

Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani, valido per la 30ª giornata 2025/26

La sfida tra Cagliari e Napoli ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Maurizio Mariani. In una partita frammentata e caratterizzata da un elevato tasso di agonismo, l’arbitro ha saputo mantenere saldo il controllo del match, ma una decisione è apparsa molto dubbia.

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Il check del VAR: gol di McTominay regolare

L’episodio più importante ai fini del risultato si verifica in apertura, al 2′ minuto. Il Napoli sblocca subito la gara con un tap-in ravvicinato di Scott McTominay. I festeggiamenti dei partenopei vengono però interrotti da Mariani, che richiama l’attenzione per un necessario check del VAR. L’obiettivo è verificare una probabile posizione di fuorigioco nell’azione che ha portato alla rete. Dopo un rapido e silenzioso confronto con la sala video, al 3′ l’arbitro indica il centro del campo: non c’è irregolarità, il gol è perfettamente valido. Una gestione lucida e rapida della tecnologia.

La gestione disciplinare: severità e coerenza

Dal punto di vista disciplinare, la partita si è rivelata decisamente spigolosa. Mariani ha adottato un metro di giudizio severo per stroncare sul nascere il gioco duro.

I provvedimenti disciplinari:

17′ – Giallo per Lobotka: Il centrocampista del Napoli interviene in modo molto ruvido su Folorunsho (costretto poi alle cure mediche). Mariani è vicino all’azione e non esita a estrarre giustamente il primo cartellino del match. Poteva starci anche qualcosa in più in questo caso…

Il centrocampista del Napoli interviene in modo molto ruvido su Folorunsho (costretto poi alle cure mediche). Mariani è vicino all’azione e non esita a estrarre giustamente il primo cartellino del match. Poteva starci anche qualcosa in più in questo caso… 35′ – Giallo per Jose Pedro: Il giocatore del Cagliari si rende protagonista di un fallo plateale per interrompere una trama offensiva. Ammonizione sacrosanta.

Il giocatore del Cagliari si rende protagonista di un fallo plateale per interrompere una trama offensiva. Ammonizione sacrosanta. 69′ – Giallo per Olivera: Il terzino azzurro, già avvisato per una precedente scivolata pericolosa al 48′, incappa in un brutto contrasto. Anche in questo caso, decisione automatica e senza alcun dubbio per il direttore di gara.

Il controllo sui contrasti fisici

Per tutto l’arco dei novanta minuti, l’arbitro è stato bravo a non far degenerare la gara, fischiando con puntualità le trattenute (come quella di Hojlund al 34′), le infrazioni di mano (Folorunsho al 33′) e i numerosi interventi decisi. Mariani non ha fatto sconti a nessuno, sanzionando il gioco pericoloso di Beukema (55′), l’entrata dura di De Bruyne (58′) e gli interventi irruenti dei difensori del Cagliari come Yerry Mina (60′), Kilicsoy (66′) e Dossena (77′).