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Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani. Cosa è successo all’Unipol Domus
Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani, valido per la 30ª giornata 2025/26
La sfida tra Cagliari e Napoli ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Maurizio Mariani. In una partita frammentata e caratterizzata da un elevato tasso di agonismo, l’arbitro ha saputo mantenere saldo il controllo del match, ma una decisione è apparsa molto dubbia.
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Il check del VAR: gol di McTominay regolare
L’episodio più importante ai fini del risultato si verifica in apertura, al 2′ minuto. Il Napoli sblocca subito la gara con un tap-in ravvicinato di Scott McTominay. I festeggiamenti dei partenopei vengono però interrotti da Mariani, che richiama l’attenzione per un necessario check del VAR. L’obiettivo è verificare una probabile posizione di fuorigioco nell’azione che ha portato alla rete. Dopo un rapido e silenzioso confronto con la sala video, al 3′ l’arbitro indica il centro del campo: non c’è irregolarità, il gol è perfettamente valido. Una gestione lucida e rapida della tecnologia.
La gestione disciplinare: severità e coerenza
Dal punto di vista disciplinare, la partita si è rivelata decisamente spigolosa. Mariani ha adottato un metro di giudizio severo per stroncare sul nascere il gioco duro.
I provvedimenti disciplinari:
- 17′ – Giallo per Lobotka: Il centrocampista del Napoli interviene in modo molto ruvido su Folorunsho (costretto poi alle cure mediche). Mariani è vicino all’azione e non esita a estrarre giustamente il primo cartellino del match. Poteva starci anche qualcosa in più in questo caso…
- 35′ – Giallo per Jose Pedro: Il giocatore del Cagliari si rende protagonista di un fallo plateale per interrompere una trama offensiva. Ammonizione sacrosanta.
- 69′ – Giallo per Olivera: Il terzino azzurro, già avvisato per una precedente scivolata pericolosa al 48′, incappa in un brutto contrasto. Anche in questo caso, decisione automatica e senza alcun dubbio per il direttore di gara.
Il controllo sui contrasti fisici
Per tutto l’arco dei novanta minuti, l’arbitro è stato bravo a non far degenerare la gara, fischiando con puntualità le trattenute (come quella di Hojlund al 34′), le infrazioni di mano (Folorunsho al 33′) e i numerosi interventi decisi. Mariani non ha fatto sconti a nessuno, sanzionando il gioco pericoloso di Beukema (55′), l’entrata dura di De Bruyne (58′) e gli interventi irruenti dei difensori del Cagliari come Yerry Mina (60′), Kilicsoy (66′) e Dossena (77′).