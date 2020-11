MOVIOLA Cagliari Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Cagliari e Sampdoria, valido per la 7ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.



37′ Espulso Augello – Il terzino della Sampdoria tira giù Nandez lanciato in porta. Per Ayroldi inizialmente il cartellino è giallo. Dopo il controllo al VAR cambia la decisione ed espelle il blucerchiato

Red Card for Sampdoria Defender, the referee had seen the var to give the red card lol #CagliariSampdoria pic.twitter.com/DmOQ41R2Xz

— Football compilation (@footcomps2) November 7, 2020