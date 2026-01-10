Bologna News
Moviola Como Bologna, Cambiaghi croce e delizia! Prima il gol poi l’espulsione, clima teso in campo
Moviola Como Bologna: Nicolò Cambiaghi protagonista assoluto, segna e poi lascia in dieci i rossoblù. Tutti i dettagli
In Como-Bologna si concentra tutto in una manciata di minuti, e al centro della scena c’è sempre Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblù apre le danze al 49’, firmando il gol del vantaggio con una conclusione precisa che supera Butez e sembra indirizzare la gara.
Dieci minuti più tardi, però, l’inerzia cambia improvvisamente. Cambiaghi commette fallo su Van de Brempt e, dopo che il terzino del Como si rialza provocandolo, reagisce con un colpo al volto del belga. L’arbitro, richiamato alla revisione, decide per il doppio provvedimento: ammonizione al difensore lariano ed espulsione per l’autore del gol del Bologna.
La partita continua a vivere di scossoni. Dopo appena cinque minuti, un contatto in area tra Douvikas e Vitik porta Abisso a indicare il dischetto. Sembra l’ennesima svolta, ma il VAR interviene di nuovo: la trattenuta del centrale felsineo viene giudicata troppo lieve per essere sanzionata, e il rigore viene revocato, lasciando il match in un equilibrio sempre più teso.
