Moviola Cremonese Inter, Massa promosso dai giornali: focus sul petardo e i dubbi sui cartellini

Moviola Cremonese Inter, i giornali hanno giudicato così l’operato di Massa! I voti del suo operato allo Zini

Il giorno dopo il successo dei Nerazzurri allo Zini, l’attenzione della stampa si sposta sull’operato dell’arbitro Davide Massa. La direzione del fischietto della sezione di Imperia viene giudicata sufficiente da tutti i principali quotidiani sportivi, nonostante una gara segnata dal brutto episodio del petardo esploso vicino a Emil Audero, portiere dei Grigiorossi. La gestione di quei momenti concitati e la tenuta disciplinare hanno permesso al direttore di gara di portare a casa un 6 in pagella unanime.

L’analisi della Gazzetta e del Corriere

Per La Gazzetta dello Sport, la prova è sufficiente ma non priva di piccole macchie. Il quotidiano milanese analizza la gestione tecnica: corretto l’angolo da cui scaturisce il vantaggio ospite, mentre si segnala una svista al 31′ per un mancato giallo a Francesco Folino per un intervento diretto su Petar Sucic, talentuoso centrocampista croato. Giusta invece la sanzione per Federico Baschirotto: il suo intervento con i tacchetti sulla coscia di Marcus Thuram, possente attaccante francese dell’Inter, è stato punito col giallo poiché considerato privo di violenza eccessiva. Nel finale, ammonizione inevitabile anche per Jamie Vardy: l’esperta punta inglese ha protestato troppo vivacemente per un fallo inesistente.

Sulla stessa linea d’onda si pone Il Corriere dello Sport. Il giornale romano loda la gestione della prima frazione, definita semplice, e la capacità di tenere le redini nella ripresa quando l’agonismo è salito. L’unica pecca evidenziata riguarda la panchina: Massa avrebbe dovuto ammonire Cristian Chivu. Il tecnico dei Meneghini ha infatti calciato via un pallone per ritardare la ripresa del gioco, un gesto che meritava il cartellino. Serata tranquilla invece per il VAR Marini, chiamato solo a controlli di routine sulla regolarità delle reti.

Il plauso per la gestione del caso Audero

Infine, Tuttosport si sofferma sulla gestione emotiva del match, riportando il parere tecnico dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Viene elogiata in particolare la freddezza di Massa nel gestire i minuti di panico seguiti allo scoppio del petardo lanciato dal settore ospiti, accertandosi delle condizioni dell’estremo difensore ex Juve prima di riprendere il gioco. Corretta anche la decisione di fischiare fallo in attacco a Francesco Pio Esposito in occasione di una richiesta di rigore: era stato l’attaccante a spingere il centrale Federico Ceccherini e non viceversa. In sintesi, una direzione solida che, referto alla mano per il Giudice Sportivo, non ha influito sul risultato del campo.

