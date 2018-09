Moviola e Var Juventus-Sassuolo: annullato un gol a Duncan

Moviola e Var Juventus-Sassuolo: tutti gli episodi arbitrali discussi nel match dell’Allianz Stadium

Daniele Chiffi della sezione di Padova è l’arbitro designato a dirigere Juventus-Sassuolo. Il fischietto veneto è coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Longo, quarto ufficiale Sacchi. Dietro ai monitori del Var ci sono Rocchi e Liberati. Per Chiffi si tratta di un debutto come direttore di gara della Juventus.

Primo episodio di moviola al 39′ del primo tempo per un gol annullato al Sassuolo: Duncan aveva trafitto Szczesny ma l’arbitro ha interrotto il gioco per un precedente fallo di Djuricic su Cancelo. Qualche dubbio resta visto che il tocco del giocatore neroverde non sembrava così falloso.