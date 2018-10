Moviola Eintracht Francoforte Lazio: tutti gli episodi arbitrali del match della Commerzbank-Arena, valido per la seconda giornata di Europa League

I tedeschi dell’Eintracht Francoforte ospitano la Lazio per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. La squadra tedesca tra le mura amiche della Commerzbank Arena tenteranno di far valere i favori del pronostico ed impossessarsi del primato del Girone H, staccandosi proprio dai capitolini. Le due squadre sono quindi appaiate al primo posto con tre punti con il Francoforte vittorioso nello scorso turno per 2-1 a Marsiglia e coi biancocelesti che hanno avuto la meglio all’Olimpico contro l’Apollon anch’essi per 2-1. Ad arbitrare il match ci penserà l’olandese Serdar Gözübüyük, con gli assistenti Davie Goossens e Bas van Dongen. Quarto uomo Jan de Vries