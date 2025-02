Moviola Empoli Milan, l’episodio chiave del match

Moviola Empoli Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Empoli Milan, valido per la 24ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO CHIAVE

53′ Espulso Tomori, contatto su Colombo e secondo giallo per lui: review del VAR per valutare l’offside dell’empolese, anche se in quanto secondo giallo non cambia la regola: sarà comunque rosso.

64′ – Espulso Marianucci: fallo di reazione di Gimenez. Richiamato al VAR Pairetto rivede le immagini: giallo per il messicano e rosso diretto per l’empolese.