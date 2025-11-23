Moviola Fiorentina Juventus, il Corriere dello Sport commenta il rigore negato ai bianconeri: «Pura follia. Dal replay si apprezza questa cosa su Vlahovic!»

Moviola Fiorentina Juventus, il Corriere dello Sport boccia l’arbitraggio: criticata l’OFR sul contatto Vlahovic-Pablo Marí e poi il commento sulla gestione dei cori discriminatori

Il Corriere dello Sport ha duramente criticato la direzione di gara di Doveri in Fiorentina Juventus, assegnando un voto 5 sia all’arbitro che al VAR Guida. Nel mirino soprattutto la gestione dell’episodio del rigore revocato a Dusan Vlahovic, dopo l’on-field review sull’intervento di Pablo Marí.

L’EDITORIALE DEL CDS SULL’OFR – «Vi diranno che l’On Field Review che ha tolto il rigore alla Juve ieri sera è stata giusta. In realtà, è pura follia: non nel merito (prima tirata di maglia di Vlahovic prima che Pablo Marí gli frani addosso tirandolo giù a due mani), ma perché questa è moviola pura. Siamo sempre stati “varisti” convinti, vorremmo 4/5 OFR a partita. Ci hanno sempre detto altro, convincendoci che il calcio è dinamica, che i contatti di campo devono essere lasciati all’arbitro. Doveri lo dice, lo si sente dalla RefCam («io l’ho vista così»). Ed invece Guida lo chiama all’OFR. Chi la riterrà giusta, si ricordi di farla sempre, la moviola…».

L’ANALISI DEL CONTATTO – «Vlahovic ruba il tempo a Pablo Marí, dal replay si apprezza come il viola tenga per primo la maglia (spalla) Vlahovic, che a sua volta tira con il destro la maglia dell’avversario. Pablo Marí, a quel punto, gli mette entrambe le mani addosso perché gli era andato via. Doveri fischia il rigore, apparso tale a tutti. Non a Lissone, dove vivisezionano le immagini alla moviola. OFR e penalty tolto, le considerazioni le abbiamo già fatte».

NO RIGORE SUL BRACCIO DI KOSTIC – «Kostic con il braccio sinistro al corpo, Dodo protesta: giusto far proseguire».

Il quotidiano ha poi commentato anche la gestione dei cori discriminatori rivolti a Vlahovic:

LA SOSPENSIONE DEL MATCH – «Gara sospesa per 2’44” per cori di discriminazione territoriale contro Vlahovic. Ricordiamo che l’arbitro fa fare due annunci dallo speaker dello stadio, che sul secondo fa radunare i giocatori a centrocampo e che al terzo – ovviamente d’accordo con il Responsabile dell’Ordine Pubblico – c’è la sospensione della partita».