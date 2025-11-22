Juventus News
Moviola Fiorentina Juventus, Marelli sul contatto Vlahovic-Marì e il rigore non dato: «L’intensità della trattenuta va valutata sul campo. Il Var non doveva intervenire»
Moviola Fiorentina Juventus, Marelli a Dazn è intervenuto riguardo il contatto Vlahovic-Marì e il rigore dato e poi rimosso ai bianconeri nel primo tempo
Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l’arbitraggio di Fiorentina Juventus, concentrandosi in particolare sull’episodio del rigore tolto ai bianconeri dopo una revisione al monitor da parte dell’arbitro.
IL RIGORE E L’INTERVENTO DEL VAR – «L’episodio avviene nei primi minuti del primo tempo: sul campo viene assegnato il rigore e poi revocato tramite on field review. A mio parere, questi sono episodi sui quali non bisognerebbe intervenire dato che c’è una trattenuta da parte di entrambi».
LA TRATTENUTA E LA DECISIONE FINALE – «La prima è di Marì ed è fuori area, ma deve essere considerato il momento in cui si conclude. Poi dopo Vlahovic trattiene a sua volta Marì. Il problema della decisione finale è legata all’on field review: è stata una decisione di campo, i due giocatori si trattengono vicendevolmente e, una volta fischiato, perché è intervenuto il Var? L’intensità della trattenuta va valutata sul campo, una volta fischiato dovrebbe rimanere quella decisione. Scelta andata ben oltre il protocollo».
