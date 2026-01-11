Moviola Fiorentina Milan: furia Allegri, espulso Vanoli. Mirino su un rigore non dato…Gli episodi dubbi del match

Moviola Fiorentina Milan: gli episodi dubbi del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 2025/26

Un finale incandescente, un pareggio acciuffato in extremis e una scia infinita di polemiche arbitrali. Fiorentina e Milan si dividono la posta in palio al termine di un 1-1 nervoso, deciso tutto nella ripresa e macchiato da un arbitraggio, quello del signor Davide Massa, che ha scontentato tutti. Al Franchi succede di tutto: dall’illusione viola con il giovane Pietro Comuzzo, al pareggio last-minute di Christopher Nkunku, fino alla furia di Massimiliano Allegri, rientrato negli spogliatoi prima del fischio finale.

La partita: botta e risposta

Dopo un primo tempo bloccato, in cui Christian Pulisic ha sprecato l’impossibile, la gara si è accesa nel secondo tempo. Al 66′ è la Fiorentina a passare: Comuzzo trova la zampata vincente per l’1-0. Il Milan sembra alle corde, ma al 90′ trova il guizzo del campione: Nkunku sigla il pareggio che gela il pubblico di casa.

Moviola: rigori negati e l’espulsione di Vanoli

La gestione di Massa è finita nell’occhio del ciclone. Già al 26′ le prime proteste viola: Fabiano Parisi cade in area dopo un contatto con Pervis Estupiñan. Per l’arbitro e per il VAR Maresca non c’è nulla. Lettura confermata da Luca Marelli: “Contatto leggero, non ci sono gli estremi per il rigore”. Tensione alle stelle al 47′, quando arriva il rosso per Vanoli: doppia ammonizione ravvicinata per aver calciato via il pallone e per successive proteste. Nel finale, dubbi anche sul gol del pari rossonero per una presunta infrazione, ma la moviola scagiona Nkunku: “Azione regolare, c’è un autosgambetto di Fagioli” sentenzia Marelli.

Nervosismo e contestazione

La partita si chiude con una pioggia di cartellini (gialli per Kean, Fagioli, Rabiot, Fofana ed Estupiñan) e con la rabbia di Allegri. Il tecnico del Milan, furibondo per un intervento in ritardo su Dodò nel recupero, ha abbandonato il campo senza aspettare la fine. Sui social, intanto, monta la protesta dei tifosi rossoneri: nel mirino la prestazione opaca di Ruben Loftus-Cheek e la gestione difensiva di Estupiñan. Un punto che muove la classifica, ma non rasserena gli animi.