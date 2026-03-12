Connect with us
Moviola Fiorentina Rakow, l'episodio chiave della sfida di Conference League: ecco cosa è successo

40 minuti ago

Moviola Fiorentina Rakow, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Fiorentina Rakow, valido per gli ottavi di finale di Conference League 2025/26 Dirige la sfida l’arbitro Georgi Kabakov .

MOVIOLA

La moviola di Fiorentina–Rakow 2-1, valida per l’andata degli ottavi di Conference League, ruota attorno a una gara ricca di interventi arbitrali e momenti chiave. Nel primo tempo il direttore di gara Georgi Kabakov gestisce senza particolari difficoltà i contatti più duri, limitandosi ad ammonire Struski al 32’ per un intervento in ritardo. La ripresa si apre con un altro giallo, questa volta a Ranieri al 48’, preludio a una fase molto più intensa. Il Rakow passa in vantaggio al 60’ con Makuch, ma la Fiorentina reagisce subito e trova l’1-1 al 62’ grazie alla splendida conclusione di Ndour. Da lì in avanti aumentano falli, proteste e cartellini: Tudor viene ammonito all’81’, Parisi all’85’, mentre diversi cambi spezzano il ritmo della gara.

Il momento più discusso arriva però nei minuti di recupero. Al 90’+2 Kabakov inizialmente lascia correre su un tocco di mano in area Rakow, ma dopo richiamo e revisione al VAR assegna il rigore alla Fiorentina. Dagli undici metri, al 90’+3, Gudmundsson segna il 2-1 con freddezza, spiazzando Zych. Nel finale concitato arrivano anche i gialli a Fagioli e allo stesso portiere polacco Zych per proteste. Dopo sette minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine di una partita vibrante, segnata da decisioni arbitrali pesanti e da un finale ad alta tensione che potrebbe influire anche sul ritorno.

