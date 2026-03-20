Moviola Genoa Udinese, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Collu. Ecco cosa è successo

Moviola Genoa Udinese: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Collu, valido per la 30ª giornata 2025/26

La sfida tra Genoa e Udinese ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Collu. Ecco cosa è successo:

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Il Genoa protesta a inizio ripresa per un presunto fallo di mano di Kabasele su un pallone alzato in area da Colombo. L’arbitro Collu indica inizialmente il dischetto, ignorando le contestazioni dell’Udinese, ma dopo il richiamo al monitor cambia decisione e annulla il rigore. La revisione mostra infatti che il difensore friulano tocca sì il pallone con il braccio, ma in una dinamica ritenuta regolare.

Rientrato in campo, Collu spiega al pubblico del Ferraris che la posizione del braccio di Kabasele è stata giudicata “naturale”, motivo per cui il penalty non è stato concesso. Il secondo anticipo della 30ª giornata si accende così con le prime polemiche del turno, lasciando il Genoa a recriminare per un episodio rapidamente ribaltato dal VAR.