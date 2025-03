Moviola Germania Italia, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Nations League: moviola Germania Italia

L’episodio chiave della moviola del match Germania Italia, valida per per i quarti di finale di Nations League. Dirige la sfida l’arbitro francese Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

Nei primi 10 minuti Maldini riceve due interventi molto duri, però Marciniak non tira fuori cartellini. Il primo ammonito è Gatti che tiene per la maglia Musiala, bravissimo a fuggire via con un numero. Poco dopo viene punito nella stessa maniera Stiller, responsabile di un’aggressione nei confronti di Tonali: Marciniak non fa sconti e si rivela coerente nelle decisioni. Poco prima della mezzora gran pallone di Goretzka nello spazio, Buongiorno trattiene la maglia e colpisce Kleindienst: rigore netto: il difensore del Napoli prende anche il giallo. Il 2-0 è un’incredibile ingenuità della difesa azzurra, intenta a protestare con l’arbitro mentre Kimmich e Musiala confezionano il corner vincente.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa scaramuccia tra Bastoni e Kimmich, Marciniak osserva e non prende provvedimenti. Politano chiede poi un mani in area di rigore ma in realtà non c’è. Il primo giallo della ripresa è per Adeyemi, durissimo su Bastoni. Al 74′ calcio di rigore per l’Italia: Schlotterbeck va su Di Lorenzo e gli cade addosso, gamba sinistra contro piede destro. La revisione al Var rivela che il tedesco sfiora-tocca il pallone prima del contatto sull’avversario: il penalty viene tolto. Una rissa all’82’ porta ad essere ammoniti Kleindienst e Bastoni, che si sono strattonati vistosamente. Al quarto di recupero c’è il rigore per pugno di Mittelstadt da una battuta d’angolo: è il Var a segnalarlo a Marciniak, Raspadori lo trasforma. L’ultimo giallo lo riceve Udogie che non rispetta la distanza su una punizione.