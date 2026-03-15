Moviola Inter Atalanta, Manganiello bocciato dai giornali: che errore sul mancato rigore su Frattesi! Il giudizio dei quotidiani

Il match del 29° turno di Serie A tra Inter e Atalanta si è concluso 1-1, ma a tenere banco è l’insufficiente prestazione dell’arbitro Gianluca Manganiello. I principali quotidiani sportivi italiani hanno pesantemente bocciato l’operato del fischietto, colpevole di aver commesso gravi errori di valutazione nel corso dei 90 minuti di gioco. La Gazzetta dello Sport assegna un severo 4,5 in pagella, il Corriere dello Sport non va oltre il 5, mentre Tuttosport si ferma a un pesantissimo 4. Le critiche feroci colpiscono inevitabilmente anche gli uomini posizionati al VAR, rei di un immobilismo ritenuto del tutto fatale per il risultato.

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Analizzando le dinamiche del campo, la prima parte ha visto delle scelte arbitrali ampiamente condivisibili. Le ammonizioni comminate a Sucic e Kolasinac risultano ineccepibili, così come il cartellino giallo mostrato ad Augusto per il netto fallo su Zalewski. Risulta perfettamente regolare anche la rete dell’1-0 siglata da Esposito, poiché è stato valutato del tutto veniale il contatto aereo tra Dumfries e Kolasinac. Le grandi polemiche nascono invece al minuto 36 del secondo tempo: Dumfries incrocia la traiettoria di Sulemana cadendo in area. Nonostante le furenti proteste della panchina dell’Inter e la successiva espulsione del tecnico Chivu, la lieve spinta non viene ritenuta sufficiente per fischiare il rigore.

L’errore madornale ed imperdonabile si concretizza però al minuto 41, scatenando la rabbia pura dei tifosi. Frattesi riesce ad anticipare nettamente l’avversario in area di rigore subendo un calcio chiarissimo da parte di Scalvini, intervenuto in evidentissimo ritardo. Secondo tutte le principali testate giornalistiche analizzate, si tratta di un penalty solare e impossibile da non sanzionare. La scelta di lasciar correre l’azione risulta incomprensibile, ma le colpe più pesanti ricadono senza dubbio sul VAR Gariglio e sull’assistente Chiffi. Il mancato richiamo al monitor per effettuare un’attenta revisione rappresenta una gravissima mancanza di collaborazione tecnica che oscura irrimediabilmente l’utilità della tecnologia in campo.