Moviola Italia Israele: l’episodio chiave del match

Moviola Italia Israele, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026

L’episodio chiave della moviola del match Italia Israele, valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Uefa ha designato Clément Turpin come arbitro della partita di Udine. Assistenti i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages, quarto uomo François Letexier. Al Var Bastien Dechepy e il belga Bram Van Driessche.

PRIMO TEMPO

Al 10′ Mancini allarga il braccio e colpisce Baribo, l’israeliano resta a terra ma non c’è nulla secondo Turpin, se non un atteggiamento di protezione da parte dell’azzurro. Gara vivace senza particolari problemi, l’arbitro tende a non fischiare, come in occasione dell’occasione di Solomon: l’azione è viziata da un intervento probabilmente irregolare su Raspadori. Primo giallo al 42′: lo riceve Biton che trattiene Tonali. Al 45′ l’episodio più importante del primo tempo: Retegui anticipa Baltaxa che gli calcia il piede, è rigore senza discussioni. Si va al riposo con un totale di 9 falli, 4 da parte degli azzurri.