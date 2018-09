Moviola Italia-Polonia: tutti gli episodi arbitrali del match d’esordio degli azzurri nella Nations League

Debutto dell’Italia nella nuovissima Nations League. Al Dall’Ara di Bologna gli azzurri di Mancini sfidano la temibile Polonia del bomber Lewandoski e Zielinski. Si tratta della prima partita ufficiale per gli Azzurri dopo la dolorosa esclusione da Russia 2018 per mano della Svezia e ad arbitrare il match c’è il tedesco Felix Zwayer, presente ai Mondiali in qualità di Var. Gli assistenti sono Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, addizionali Daniel Siebert e Sascha Stegemann, quarto ufficiale Markus Haecker.

Primo episodio da moviola intorno al 25′ del primo tempo quando, dopo uno scontro aereo in area di rigore tra Balotelli e un difensore polacco, l’attaccante del Nizza è caduto a terra coprendosi la faccia. Nulla da fare per Zwayer, che intima all’italiano di rialzarsi.

Al 37′ nuovo scontro aereo, questa volta tra Lewandoski e Bonucci con l’italiano che ha la peggio e crolla al suolo coprendosi il viso. Zwayer non estrae il cartellino giallo che, a nostro avviso, poteva starci.

Cruciale, al 77′, l’episodio che porta al pareggio dell’Italia. Blaszczykowski stende in area il neo entrato Chiesa e induce Zwayer a decretare la massima punizione. Il direttore di gara “dimentica” però il cartellino giallo per l’esterno polacco: sarebbe stato il secondo…