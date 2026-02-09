Moviola Juve Lazio, Guida bocciato, il contatto Gila-Cabal fa discutere! Il caso che divide i tifosi: il giudizio del Corriere dello Sport sull’arbitro

All’indomani del vibrante pareggio andato in scena all’Allianz Stadium, la direzione di gara di Marco Guida finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento della critica. Il Corriere dello Sport assegna un’insufficienza lieve (voto 5.5) al fischietto campano, sottolineando una gestione della partita che ha scontentato la Juventus in almeno un episodio chiave. Il focus principale della moviola riguarda il contatto avvenuto nel primo tempo all’interno dell’area della Lazio tra Mario Gila e Juan Cabal. Il difensore centrale spagnolo, nel tentativo disperato di recuperare, è entrato in scivolata mancando l’appuntamento con il pallone e travolgendo l’esterno colombiano. Un intervento ad altissimo coefficiente di rischio che l’arbitro ha lasciato correre e su cui il VAR Paolo Mazzoleni (voto 6) ha scelto di non intervenire, trattandosi di una valutazione di campo. Tuttavia, se fosse stato assegnato il penalty, la decisione sarebbe stata ineccepibile.

Corretta, invece, la chiamata che ha portato all’annullamento del gol di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese aveva trovato la via della rete, ma la posizione di Khephren Thuram è stata giudicata attiva e punibile: il mediano francese, trovandosi oltre la linea difensiva, ha alzato la gamba ostruendo la visuale a Ivan Provedel, l’estremo difensore dei Biancocelesti. Giusta anche la decisione nel finale di gara sul gol del potenziale 2-2 di Weston McKennie, pescato in evidente offside sulla conclusione del compagno Pierre Kalulu.

Nessun dubbio sulla regolarità delle marcature ospiti. Il vantaggio siglato da Pedro nasce da un recupero palla pulito di Daniel Maldini su Manuel Locatelli, mentre sul raddoppio di Gustav Isaksen, l’attaccante danese scatta in posizione regolare sul lancio del regista Danilo Cataldi. Infine, corretta la valutazione sul presunto fallo di mano di Adam Marusic: il tocco del terzino montenegrino avviene con il braccio aderente al corpo dopo una carambola fortuita, escludendo il rigore.