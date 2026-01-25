Serie A
Moviola Juventus Napoli, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo
Moviola Juventus Napoli, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Juventus Napoli, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Maurizio Mariani.
85′ TRIS DELLA JUVENTUS! – I bianconeri trovano il gol del 3-0 grazie alla bella conclusione da fuori area di Kostic: un rasoterra micidiale e preciso che finisce in porta. Gol regolare.
77′ RADDOPPIO DI YILDIZ! – I bianconeri trovano il gol del raddoppio con il gol di Yildiz: bella palla di Miretti in profondità per Yildiz che con un elegante tocco sotto mette in porta da due passi battendo Meret. Gol regolare.
73′ AMMONITO VERGARA – Entrata in ritardo a fermare David, ammonito anche il 26.
56′ AMMONITO YILDIZ – Coast to coast di Vergara, Yildiz lo insegue e lo sgambetta alle spalle al limite dell’area. Giallo anche per il turco.
45’+1′ DAVID ATTERRATO DA VERGARA – Va a terra il canadese, atterrato dalla trattenuta di Vergara alle sue spalle. Tutto regolare per Mariani ma resta giù a fine primo tempo il 30.
40′ HOJLUND GIU’ IN AREA – Va a terra l’attaccante, nel contatto con Bremer. Rimane giù qualche minuto: dal replay si vede come si allacci con il difensore bianconero, ma per Mariani e il VAR non ci sono gli estremi del penalty.
33′ AMMONITO JUAN JESUS – Entrata in ritardo a fermare David che era sgusciato via. Primo giallo del match ai danni del brasiliano.
22′ JUVENTUS IN VANTAGGIO! – Bianconeri meritatamente avanti allo Stadium! Bella e lunga azione della Juve che lavora bene con Locatelli un pallone sporco, poi pallone appoggiato per David e palla in rete. Gol regolare.
