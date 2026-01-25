Connect with us

Serie A

Moviola Juventus Napoli, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo

Published

3 ore ago

on

By

Arbitro Mariani

Moviola Juventus Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Juventus Napoli, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Maurizio Mariani.

LEGGI ANCHE: Conte furioso, la reazione al mancato rigore su Hojlund è tutta un programma! La spiegazione di Marelli sull’episodio di Juve Napoli

85′ TRIS DELLA JUVENTUS! – I bianconeri trovano il gol del 3-0 grazie alla bella conclusione da fuori area di Kostic: un rasoterra micidiale e preciso che finisce in porta. Gol regolare.

77′ RADDOPPIO DI YILDIZ! – I bianconeri trovano il gol del raddoppio con il gol di Yildiz: bella palla di Miretti in profondità per Yildiz che con un elegante tocco sotto mette in porta da due passi battendo Meret. Gol regolare.

73′ AMMONITO VERGARA – Entrata in ritardo a fermare David, ammonito anche il 26.

56′ AMMONITO YILDIZ – Coast to coast di Vergara, Yildiz lo insegue e lo sgambetta alle spalle al limite dell’area. Giallo anche per il turco.

45’+1′ DAVID ATTERRATO DA VERGARA – Va a terra il canadese, atterrato dalla trattenuta di Vergara alle sue spalle. Tutto regolare per Mariani ma resta giù a fine primo tempo il 30.

40′ HOJLUND GIU’ IN AREA – Va a terra l’attaccante, nel contatto con Bremer. Rimane giù qualche minuto: dal replay si vede come si allacci con il difensore bianconero, ma per Mariani e il VAR non ci sono gli estremi del penalty.

33′ AMMONITO JUAN JESUS – Entrata in ritardo a fermare David che era sgusciato via. Primo giallo del match ai danni del brasiliano.

22′ JUVENTUS IN VANTAGGIO! – Bianconeri meritatamente avanti allo Stadium! Bella e lunga azione della Juve che lavora bene con Locatelli un pallone sporco, poi pallone appoggiato per David e palla in rete. Gol regolare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero11 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×