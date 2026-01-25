Conte furioso, la reazione al mancato rigore su Hojlund è tutta un programma! La spiegazione di Marelli sull’episodio di Juve Napoli

Conte furioso, la reazione al mancato rigore su Hojlund è tutta un programma! La spiegazione di Marelli sull’episodio chiave di Juventus Napoli

La temperatura all’Allianz Stadium sale vertiginosamente ben prima dell’intervallo. Il big match della 22ª giornata tra Juventus e Napoli vive il suo momento di massima tensione nervosa al minuto 39, quando un episodio controverso nell’area di rigore dei padroni di casa scatena le veementi proteste della panchina ospite. Con il risultato bloccato sull’1-0 a favore dei Bianconeri, un cross insidioso proveniente dalle fasce genera un doppio contatto sospetto che vede protagonisti gli attaccanti azzurri, accendendo la miccia della polemica.

Da una parte Rasmus Hojlund, il possente centravanti danese terminale offensivo dei campani, finisce a terra ingaggiando un duello rusticano con Gleison Bremer, il leader difensivo brasiliano della retroguardia juventina. Dall’altra parte dell’area, cade anche Antonio Vergara, talentuoso fantasista di proprietà del Napoli, dopo un incrocio di gambe con Pierre Kalulu, duttile difensore francese ex Milan. A fare chiarezza sulla dinamica interviene Luca Marelli, talent arbitrale di DAZN. L’analisi dell’ex fischietto “assolve” l’intervento su Vergara (giudicato una caduta troppo accentuata dall’attaccante), ma punta i riflettori con decisione sul duello tra i due giganti. “Il primo contatto è molto, molto al limite”, sentenzia Marelli, evidenziando come il braccio di Bremer sembri cingere il collo dell’avversario in una sorta di “cintura” decisamente rischiosa.

Nonostante i dubbi sollevati dalle immagini, l’arbitro Mariani opta per lasciar correre e, fatto ancor più cruciale, dalla sala VAR non arriva alcuna segnalazione per la On-Field Review. Una gestione del “silenzio tecnologico” che manda su tutte le furie Antonio Conte. Il tecnico salentino, noto per il suo temperamento passionale, viene impietosamente inquadrato dalle telecamere mentre rivolge al direttore di gara un sorriso amaro, carico di sarcasmo. Il labiale è inequivocabile e destinato a far discutere nelle moviole post-partita: “Non lo vai neanche a vedere eh!?”. Una stoccata velenosa che certifica il clima rovente di una sfida scudetto giocata sul filo dei nervi, dove ogni interpretazione arbitrale rischia di spostare gli equilibri.

