Moviola Milan Lazio, niente rigore per il contatto Pavlovic–Marusic! L’analisi sulla decisione di Collu nell’episodio che ha scaldato gli animi nel finale di match

Moviola Milan Lazio, niente rigore per il contatto Pavlovic–Marusic! L’analisi sulla decisione di Collu giudicata corretta dalla Gazzetta.it

Il finale di Milan Lazio ha lasciato col fiato sospeso i tifosi presenti a San Siro, con un episodio in extremis che avrebbe potuto cambiare il destino del match. L’attenzione si è infatti concentrata sul contatto in area tra Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, e Adam Marusic, esterno biancoceleste. L’arbitro Collu, richiamato dal VAR per una On Field Review a causa di un possibile tocco di mano, si è trovato a valutare una dinamica particolarmente complessa.

Secondo l’analisi della moviola pubblicata da Gazzetta.it, la decisione finale di non assegnare il rigore e di concedere punizione al Milan è stata assolutamente corretta.

Perché non è rigore: la dinamica del contatto

L’azione nasce da un tiro ravvicinato che impatta in modo evidente sul gomito largo di Pavlovic. Un gesto che, a una prima lettura, avrebbe potuto far pensare a un rigore da concedere. Tuttavia, ciò che emerge al monitor è decisivo: la posizione dell’arto del difensore non è punibile perché indotta da un fallo precedente.

Le immagini mostrano chiaramente che Marusic trattiene Pavlovic, e che entrambi finiscono per “cinturarsi” nel tentativo di mantenere la posizione. È proprio questa trattenuta iniziale dell’esterno biancoceleste a sbilanciare il centrale serbo, portando il suo braccio ad aprirsi in modo apparentemente innaturale.

Il principio dell’“arto fuori figura figlio del fallo”

Tecnicamente, si tratta di un caso da manuale definito come “arto fuori figura figlio del fallo”: il braccio è sì largo, ma il movimento non è volontario né finalizzato ad aumentare il volume corporeo. È invece una conseguenza diretta del contatto illecito subito da Pavlovic. A questo si aggiunge la distanza minima del tiro, che rende impossibile per il difensore ritrarre l’arto.

La valutazione complessiva scagiona dunque Pavlovic:

nessuna volontarietà ,

, braccio in posizione punibile solo per effetto del fallo avversario ,

, vizio originario dell’azione causato da Marusic.

Per questo motivo, il direttore di gara Collu ha fatto bene a non assegnare il penalty e a optare per una punizione difensiva a favore del Milan, come confermato anche dalla moviola.