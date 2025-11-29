Pagelle Milan Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata

Pagelle Milan Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida andata in scena dalle 20.45 al San Siro e valida per la tredicesima giornata di Serie A

Il Milan conquista una vittoria fondamentale contro la Lazio al San Siro, con un gol di Leao che decide il big-match della tredicesima giornata di Serie A, chiuso sul 1-0. La rete del portoghese arriva nella ripresa, un colpo che spezza definitivamente le gambe alla squadra di Maurizio Sarri, che aveva disputato un buon primo tempo ma ha faticato a reagire nel secondo.

Il match, però, si è concluso tra le polemiche per un possibile rigore non assegnato alla Lazio per un presunto tocco di mano in area di Pavlovic, che ha suscitato proteste da parte dei biancocelesti. L’arbitro Giuseppe Collu ha deciso di non concedere il penalty, alimentando ulteriori discussioni su una decisione che avrebbe potuto cambiare l’andamento della gara.

Nonostante una buona partenza, la Lazio non è riuscita a concretizzare le occasioni avute e, dopo il gol di Leao, ha fatto fatica a reagire, con il Milan che ha controllato il vantaggio fino al fischio finale. Di seguito le nostre pagelle.

PAGELLE MILAN LAZIO

MILAN (3-5-2): Maignan 6.5; Tomori 6.5, Gabbia 6, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5, Fofana 6 (65′ Loftus-Cheek 6), Modric 5.5, Rabiot 5.5, Bartesaghi 6; Nkunku 5.5 (82′ Ricci sv), Leao 6.5.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (85′ Tavares sv); Guendouzi 5.5, Vecino 5.5 (62′ Dele-Bashiru 6), Basic 6 (85′ Noslin sv); Isaksen 6 (70′ Pedro 6), Dia 5.5 (62′ Castellanos 6), Zaccagni 6.5.